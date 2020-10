RC Lens – ASSE (2-0) : Les notes des Verts à Bollaert

MOULIN (5)

Le penalty de Kakuta était imparable, tout comme la tête de Sotoca. Entre temps, il s'est fait surprendre sur le but refusé à Medina (20e) et il s'est illustré sur une tête de Banza (46e). On le sent de moins en moins serein, derrière une équipe de plus en plus friable.

SISSOKO (4)

Pour sa première titularisation en L1, l'ancien réserviste clermontois a fait une faute grossière sur le coup franc du but refusé à Medina. Sans trop de surprise, il est apparu bien juste.

MOUKOUDI (6)

Des interventions qui ont permis aux Verts de ne pas repartir de Bollaert avec une addition trop salée, comme ce retour devant Sotoca (32e). L'une des rares satisfactions du match.

KOLODZIEJCZAK (2)

Formé à Lens, il a vécu un retour catastrophique à Bollaert, sous les yeux de ses proches, en concédant un penalty pour un tacle à retardement sur Ganogo qui lui a valu d'être expulsé. Une double peine assez sévère qui a précipité la défaite.

MACON (4)

L'ancien joueur de Dunkerque a vécu une fin d'après-midi difficile pour son retour dans le Nord. Souvent pris à défaut, il a eu le mérite de se battre jusqu'au bout. Mais son pied gauche le pénalise quand même beaucoup dans ce couloir, que ce soit avec ou sans le ballon.

NEYOU (5,5), puis GOURNA-DOUATH

Neyou a fini avec des crampes, preuve qu'il a encore tout donné. Avec toujours cet effort de ressortir proprement le ballon, quitte à prendre des risques. Remplacé par Gourna-Douath.

CAMARA (5,5)

Lui aussi a beaucoup donné de sa personne. Il a tenté de colmater les brèches mais il y en avait un peu trop.

AOUCHICHE (4), puis KHAZRI (2)

Dans une équipe archi-dominée après l'ouverture du score, Aouchiche n'a quasiment pas existé. Remplacé à la mi-temps par Khazri, qui s'est fait expulser, sévèrement, pour un tacle mal maîtrisé, laissant ses coéquipiers finir le match à 9 contre 11.

RIVERA (non noté), puis SOW (4)

Pour sa première titularisation en L1, Rivera a fait les frais de l'expulsion de Kolodziejczak. Remplacé par SOW, dominé par Sotoca dans les airs sur le second but lensois et qui a montré, pour son baptême du feu en L1, qu'il avait encore beaucoup de travail devant lui pour se hisser au niveau.

BOUANGA (4), puis HAMOUMA

Bouanga a buté sur Leca sur la seule action dangereuse des Verts, avant de disparaître. Remplacé par Hamouma, dont on n'a pas très bien compris pourquoi il n'avait pas débuté.

NORDIN (4), puis YOUSSOUF

En pointe, Nordin n'a eu aucun bon ballon à se mettre sous la dent. Remplacé par Youssouf, qui a densifié un peu l'entrejeu après l'expulsion de Khazri.