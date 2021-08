RC Lens - ASSE (2-2) : Etienne Green a complètement bluffé un joueur lensois !

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Sur sa lancée de la fin de saison dernière, Etienne Green a été décisif dès la 2e journée de L1 hier à Lens (2-2). Alors que l'ASSE avait mené deux fois, il a fallu que le jeune portier sorte deux gros arrêts sur la fin pour éviter la défaite. « Leur gardien a fait deux arrêts incroyables, a commenté Seko Fofana. Sur la mienne, je vois le ballon dedans. Celle de Cheikh Doucouré, on n'a pas de réussite il sort le ballon. C'est un point logique, mais on méritait de gagner. On a eu énormément de situations. On n'a pas eu de réussite. » Green était passé par là...