RC Lens – ASSE (2-2) : Khazri et Bouanga marquent, Green sauve la mise... les notes des Verts à Bollaert

GREEN (7)

Il a commencé son match en se trouant sur un corner (28e). Mais il l'a terminé avec deux parades devant Fofana et Doucouré (90e, 93e). Décisif !



MACON (5)

Hésitant en début de rencontre, il n'a quasiment jamais joué vers l'avant. Il a eu le mérite de s'accrocher mais il risque de lui falloir du temps pour retrouver son niveau...



MOUKOUDI (5)

Laborieux dans ses relances, il a sorti quelques ballons chauds. Et raté le cadre de la tête, en bonne position, sur un corner (55e).

SOW (3)

Préféré à Nadé, le Guinéen a souffert. Il a eu des ratés (25e, 28e) et a souvent mordu à l'hameçon sur les décalages lensois. Pas très clair sur les deux buts concédés.



KOLO (6,5)

Le meilleur défenseur vert, et de loin. Propre, solide, il a servi Bouanga sur le deuxième but stéphanois. Ce poste de latéral gauche lui va bien, il l'avait déjà montré contre Lorient (1-1).

NEYOU (6), puis NOKOUE

Neyou a apporté sa technique et sa qualité de relances devant la défense, en sentinelle, offrant ainsi plus d'équilibre à l'équipe et de fluidité au jeu. C'est à son remplacement par NOKOUE, pour le baptême du feu du jeune camerounais, que l'ASSE a commencé à se faire transpercer.



HAMOUMA (4), puis NORDIN (4)

Titulaire à droite, Hamouma a fait preuve d'un bel engagement mais il a mal négocié plusieurs ballons, dont un bon contre (9e). Encore juste physiquement, il a cédé sa place à la mi-temps à NORDIN. Toujours aussi brouillon et léger dans les duels, le feu-follet a encore passé beaucoup de temps par terre...

CAMARA (5)

Comme contre Lorient, on l'a senti en dedans. Il atravaillé, dans l'ombre, mais on l'a connu plus tranchant, plus influent.



YOUSSOUF (5), puis GOURNA

Dans un rôle de relayeur qui lui convient bien, Youssouf a eu de l'abattage mais aussi du déchet, avec notamment une perte de balle dangereuse (7e). Remplacé en fin de match par GOURNA, qui a commis deux fautes bêtes.

BOUANGA (6), puis RIVERA

Sur son aile gauche, Bouanga, transparent en première mi-temps, a eu deux éclairs au retour des vestiaires. Sur le premier, il a marqué le but du 2-1. Et sur le second, il a raté une balle de 3-1 (68e). Remplacé par RIVERA, qui n'a pas touché un ballon.

KHAZRI (6), puis AOUCHICHE

En pointe, Khazri, opportuniste, a profité d'une touche très mal négociée par les Lensois pour tromper Leca dès la 1ere minute. Remuant, il s'est illustré par une déviation pour Bouanga (68e), avant de céder sa place à AOUCHICHE. Entré en jeu alors que l'ASSE menait, le Titi parisien a, une fois encore, été décevant.