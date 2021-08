RC Lens - ASSE (2-2) : la réaction pleine de frustration de Puel

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Au terme d'un match rythmé et spectaculaire, l'AS Saint-Etienne a concédé ce dimanche le match nul sur la pelouse du RC Lens (2-2) après avoir mené deux fois au score. Après un nul face à Lorient (1-1), les Verts enchaînent donc un second partage des points en ce début de saison 2021-2022.

Satisfait de la prestation de ses joueurs, Claude Puel n'a tout de même pas caché sa frustration après la rencontre. "Je suis un peu frustré. C’est dommage de finir sur un nul après toutes les occasions qu’on s’est créé. En plus, on encaisse le deuxième but alors qu’on est en infériorité numérique après la sortie sur blessure d’Yvan Neyou. Je regrette aussi qu’on ait eu beaucoup de déchets dans les phases de transition en première période. On était bien en place en défense et on a récupéré de nombreux ballons. Hélas, on les a mal exploités. À la pause, on a fait les ajustements nécessaires et l’équipe s’est alors montrée plus performante. On a repris le dessus mais on n’a pas su leur faire mal. On doit être plus tueurs. Ça se joue sur des détails", a confié l'entraîneur stéphanois en conférence de presse d'après-match.

"𝘾’𝙚𝙨𝙩 𝙪𝙣𝙚 𝙗𝙚𝙡𝙡𝙚 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙩𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙢𝙚̂𝙢𝙚 𝙨𝙞 𝙚𝙡𝙡𝙚 𝙣’𝙚𝙨𝙩 𝙥𝙖𝙨 𝙖𝙗𝙤𝙪𝙩𝙞𝙚."



Claude #Puel 👔 entre satisfaction et frustration 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 15, 2021