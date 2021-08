RC Lens – ASSE (2-2) : Puel pointe les limites actuelles des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Après le match nul à Lens (2-2), Claude Puel n'a pas caché qu'il avait certains regrets. Et que certains entrants avaient été en difficulté... « Il y a un petit peu de frustration, a commenté le coach des Verts. J'ai trouvé notre première mi-temps intense, on a mis un gros pressing, beaucoup d’allant offensif. On n'a pas su concrétiser alors que l'on pouvait faire beaucoup plus mal. Et en deuxième mi-temps, on a eu trois ou quatre situations où il aurait fallu être plus tueurs. C'était presque des balles de match. »

« Il y a eu des difficultés pour certains à rentrer dans le match »

Bouanga peut se sentir visé, mais Puel a aussi souligné le faible apport des joueurs venus du banc. « On a eu du mal à finir le dernier quart d'heure parce que l'on a perdu des ballons un peu faciles, a-t-il regretté. Il y a eu des difficultés pour certains à rentrer dans le match. Rentrer dans un tel match avec une telle intensité, c'est très difficile. » Un peu trop, à Lens, pour Aouchiche, Gourna, Rivera, Nokoue et Nordin...