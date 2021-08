RC Lens – ASSE : Kévin Monnet-Paquet ne peut pas choisir son camp !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Poteaux Carrés publie une très intéressante interview de Kévin Monnet-Paquet, à quelques heures du match qui opposera le RC Lens, son club formateur, à l'ASSE, dont il a porté le maillot jusqu'au printemps dernier.

Et entre les deux clubs, le cœur de KMP balance... « Lens c'est un club spécial ! Chacun de mes clubs m'a apporté mais Lens c'est le début de l'histoire ! C'est un match très particulier pour moi. S'il y a un partage des points ça me va ! Même si j'ai des potes à Sainté ... mais Lens, c'est tellement spécial pour moi. Je les regarde souvent quand ils jouent. Même quand ils étaient en L2, j'étais à fond. J'ai une vraie sensibilité pour ce club même s'il ne reste personne de mon époque, mais c'est là que j'ai été formé, que j'ai découvert le monde pro, la Coupe d'Europe. Je suis attaché à ce club, à ces supporters aussi. »

Et à lui d'ajouter : « Quand je suis arrivé à Lens à 14 ans, j'ai fait ramasseur de balles pour un match de Ligue des Champions contre le Bayern (1-1, 24 septembre 2002, ndp2). Je crois que c'est Utaka qui avait marqué de la tête. Le stade était plein et j'ai vraiment cru que ça allait s'écrouler quand j'ai entendu le bruit du public. Mais Sainté en mode derby quand ça crie et tout, c'est quelque chose aussi. Franchement, match nul ! Les deux sont au top, incroyable ! »