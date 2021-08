RC Lens - ASSE : le but de Khazri rentre dans l'histoire

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

D'un tir croisé du pied gauche dans un angle fermé, Wahbi Khazri a ouvert le score après seulement 19 secondes lors du match entre le RC Lens et l'AS Saint-Etienne, comptant pour la deuxième journée de Ligue 1.

Comme révélé par le compte Twitter @Statsdufoot, l'attaquant des Verts a inscrit le but le plus rapide en championnat depuis Valentin Vada (14 secondes) avec les Girondins de Bordeaux face au Toulouse (1-0), le 21 janvier 2017. Par ailleurs, l'international tunisien peut se targuer d'avoir marqué le but le plus rapide de l’histoire de la Ligue 1 inscrit par un africain.

𝟏𝟗 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐯𝐢𝐛𝐫𝐞𝐫 💚 pic.twitter.com/f4yRQBzoAm — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 15, 2021