RC Lens – ASSE : les Verts ont deux revanches à prendre contre les Sang et Or

l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

C'est dans un Bollaert à guichets fermés que le RC Lens va accueillir l'ASSE ce dimanche. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'affiche n'évoque pas de bons souvenirs aux Verts, qui s'étaient inclinés dans le Nord (0-2) en octobre dernier, leur première défaite de la saison à l'extérieur, avec deux expulsions de Timothée Kolodziejczak et Wahbi Khazri. Et au retour, les Lensois s'étaient imposés dans le Chaudron (3-2)...

« On est prêts »

Deux matches que Claude Puel n'a pas oubliés... « L'an dernier, à Lens, on avait joué à 10 contre 11 au bout de dix minutes, puis à 9 en fin de match, a rappelé le coach des Verts vendredi. Et au retour, on avait fait une bonne entame mais on n'avait pas concrétiser et après, ça s'était mal passé. On s'attend à un match compliqué. Lens, c'est costaud, c'est solide. C'est une équipe qui a certains moyens, qui a beaucoup recruté et qui a gardé tout le monde à part son jeune défenseur (ndlr : Loïc Badé). Ce sera un match disputé. On est prêts. »