RC Strasbourg - ASSE (1-0) : Jessy Moulin pousse un coup de gueule contre l'arbitrage

Au micro de Téléfoot, juste après la défaite de l'ASSE sur la pelouse du RC Strasbourg (1-0), Jessy Moulin, très déçu, s'est plaint de l'arbitrage. Pour le portier des Verts, Ajorque a commis une faute lors de sa sortie aérienne : "C’est incroyable d’avoir joué ce match déjà (n.d.l.r : par rapport à la circulation de la Covid-19 dans l'effectif de l'ASSE). Après, des jeunes ont eu l’occasion de faire un bon match. Prendre un but comme ça, ça fait chier. Je suis en train de sauter, il y a faute. Mais, on ne peut pas parler aux arbitres. Son jugement n’a pas été le même que le mien. On aurait pu prendre quelque chose ici. Tout le monde a fait un super match. On repart, une nouvelle fois, déçu"

Au-delà de résultats décevants, l'ASSE doit aussi composer avec une gestion calamiteuse... Droit au mur ?

