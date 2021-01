RC Strasbourg - ASSE (1-0) : Thierry Laurey ne jubile pas et met en avant une force des Verts

Face à une équipe de l'ASSE décimée par la Covid-19, le RC Strasbourg a lutté tout le match. Finalement, les Alsaciens ont assuré l'essentiel grâce à une réalisation d'Ajorque. En conférence de presse, Thierry Laurey est apparu chafouin devant la performance de ses ouailles : "On retient les 3 points. Le match lui n’a pas vraiment été à la hauteur de ce que l’on souhaitait. On aurait pu faire le break et on a souffert jusqu’à la fin. On se contente de ces 3 points qui nous font du bien."

Le coach du RCSA a apprécié la performance des jeunes pousses stéphanoises, notamment dans l'entrejeu : "On s’attendait à une opposition de qualité avec des jeunes joueurs qui en voulaient. Sainté n’a pas eu énormément d’occasions franches mais ils nous ont mis en difficulté dans le cœur du jeu."

S'il n'a pas été en extase devant la performance de ses joueurs, Laurey apprécie la progression de son groupe : "On a tourné à 20 points après la phase aller. C’était un moindre mal. On est dans la continuité des deux premières victoires de l’année. On a franchi un cap dans l’unité et la solidarité."