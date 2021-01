RC Strasbourg - ASSE : nouveaux tests négatifs pour les Verts, le match maintenu

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la promesse Aïmen Moueffek

C'est une incroyable hécatombe qui frappe l'AS Saint-Etienne avant son match à Strasbourg cet après-midi. Yvann Maçon, Panagiotis Retsos, Wahbi Khazri et Yvan Neyou sont blessés, donc absents. Et il faut y ajouter les 10 joueurs positifs à la Covid-19 : Timothée Kolodziejczak, Denis Bouanga, Zaydou Youssouf, Romain Hamouma, Mathieu Debuchy, Etienne Green, Stefan Bajic, Kevin Monnet-Paquet, Harold Moukoudi et Charles Abi. Le staff est également impacté avec Claude Puel, Jacky Bonnevay, Julien Sablé, André Biancarelli et Hubert Largeron tous absents.

Les Verts ont décollé hier soir pour l'Alsace. A leur arrivée, ils ont subi de nouveaux tests antigéniques. Si un seul nouveau joueur avait été déclaré positif, le match aurait été reporté. Mais, selon nos informations, ce n'est pas le cas. Les joueurs s'apprêtent donc à disputer la rencontre. A 15h sur la pelouse de la Meinau, l'ASSE se présentera donc avec une équipe bis, amputée de 14 joueurs au total. Et un seul gardien sur la feuille de match en la personne de Jessy Moulin. Pas terrible pour ce qui est de l'éthique…