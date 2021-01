RC Strasbourg-ASSE : touchés par la Covid-19, les Verts demanderaient le report du match

A cet instant, et il est bon de le rappeler, rien n'est officiel. Mais, comme vous le savez sans doute, l'ASSE doit actuellement faire face à plusieurs cas avérés de Covid-19 au sein même de son effectif. Et risque fort de compter plusieurs joueurs absents pour la rencontre. Le règlement est clair : pour que le match soit reporté, il faut, au minimum dix cas avérés de contamination, et ne compter que 20 joueurs sur 30.

En attendant, et c'est AlsaSports qui le prétend, l'ASSE aurait demandé le report de la rencontre. "C’est une information du quotidien Le Progrès, l’AS Saint-Étienne demande le report du match contre le Racing Club de Strasbourg, prévu initialement dimanche à 15h, suite aux nombreux cas de Covid-19 déclarés dans l’effectif stéphanois. Cette demande arrive alors que le protocole sanitaire précise qu’il faut au moins 10 joueurs positifs pour que le report soit accepté. Affaire à suivre donc."

Etrange, tout de même, car le site du Progrès ne fait pas état de cette demande. Affaire à suivre.