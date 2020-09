RC Strasbourg : derby, Gerland, Payet… Saadi rappelle son plus grand souvenir avec l'ASSE

Match particulier, ce soir, pour Idriss Saadi. L'attaquant du RC Strasbourg a en effet été formé à l'AS Saint-Etienne. Et même s'il y a peu joué chez les professionnels (25 matches en 4 saisons), même si cela fait longtemps qu'il est parti (6 ans), c'est avec beaucoup d'émotion qu'il retrouvera Geoffroy-Guichard en début de soirée.

Dans les colonnes du Progrès, le Franco-Algérien a expliqué combien le 100e derby de l'histoire, disputé le 25 septembre 2010 et remporté 1-0 grâce à un coup franc magistral de Dimitri Payet alors que les Lyonnais dominaient largement, l'avait marqué : "Le seul stade qui m’a procuré les mêmes sensations que le Chaudron, c’est la Meinau. Le 100e derby, j'étais sur le banc. On était arrivé en bus, on nous avait montré un film retraçant toute la rivalité. Ça nous a mis dans le bain. Et le coup franc de Dimitri est superbe. Sur le banc, l’explosion de joie, c’était ouf ! On était retourné à L’Étrat, il y avait tous les supporters avec des chants et les fumigènes, c’était magnifique".

Pas de sentiment pour autant

Néanmoins, Idriss Saadi laissera les sentiments de côté une fois le coup d'envoi donné. En effet, avec zéro point en deux journées, les Alsaciens sont déjà dans l'urgence et contraints de repartir du Chaudron avec quelque chose… "On prend ce match très au sérieux, d’autant plus que Saint-Etienne est une grande équipe. On sait très bien à quoi s’attendre."