RC Strasbourg - Mercato : Laurey réclame un renfort spécifique contre l’ASSE

Défait à deux reprises depuis le début de la saison, le RC Strasbourg connaît des débuts mitigés en L1. Thierry Laurey attend une réaction de ses protégés face à l’ASSE le samedi 12 septembre à Geoffroy-Guichard.

« On est un peu plus dans le dur que ce qu’on aurait souhaité. Des éléments ont un peu plombé notre préparation. Je n’ai rien à reprocher dans l’esprit aux joueurs. On a toujours dit que la trêve internationale arriverait à point nommé. On sait exactement où on en est, a expliqué le coach du RCSA dans Les Dernières Nouvelles d'Alsace. On est passé au travers sur ces deux matches, je le reconnais volontiers, à cause d’erreurs individuelles. Actuellement, on pèche au niveau des capacités physiques et on ne joue pas en équipe sur l’ensemble d’un match, parce qu’il nous manque l’état d’esprit que tu développes d’habitude lors des matches de pré-saison. »

Laurey réclame toujours une sentinelle

Aussi, ce même Laurey met encore en avant sa recherche vaine de la sentinelle qui lui faciliterait la vie, surtout contre l'ASSE « Que l’on soit obligé de trouver des solutions parce que je n’ai pas de numéro 6 d’expérience, ce n’est pas une nouveauté et je ne m’en cache pas. Ça fait un petit bout de temps que je l’attends, ce vrai numéro 6, a-t-il poursuivi. En revanche, on n’a pas besoin d’un aboyeur qui hurle, parce que les gars se replacent sans qu’on ait besoin de leur crier dessus. Et on n’a pas besoin non plus d’un gars qui va dribbler trois mecs et faire la différence tout seul, en tout cas pas dans mon équipe. »