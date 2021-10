RC Strasbourg : Stéphan craint les maillons forts mais a décelé une grosse faille à l’ASSE

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Ryad Boudebouz n’est pas le seul joueur de l’ASSE à donner du souci à Julien Stéphan avant le choc de demain à la Meinau (15h).

« Quand on a dans le domaine offensif le choix entre Bouanga, Nordin, Hamouma, Khazri, Boudebouz, Aouchiche, ça fait beaucoup de joueurs de talent ! C'est une équipe qui a de la qualité, on a tous vu leurs matches, a-t-il affirmé en conférence de presse. Il y a de tout. Il y a de la vitesse, des buteurs, des passeurs. Il ont des joueurs pour pouvoir être performants. Ce n'est pas un match piège. Ce serait piège si on ne regardait pas la valeur de cet effectif mais il y a une inadéquation entre le qualité de cette équipe et son classement actuel. Quand on fait des classements virtuels en début de saison, on met peut-être Saint-Étienne plus haut que Strasbourg. Ça veut tout dire.

Conscient des qualités des Verts dans le domaine offensif, le coach du RCSA est plus confiant dans le secteur défensif, où ils enchaînent les bévues. « Il y a beaucoup de très bons joueurs dans le domaine offensif. Quand on regarde et qu'on analyse leurs matches, on se rend compte que sur la quai-totalité des rencontres, les résultats auraient pu être inversés avec plus de réussite, a-t-il ajouté. En tout cas ils ont beaucoup d'occasions par match, énormément, que ce soit sur attaque placée mais aussi sur transition. Ils se projettent très bien, ils ont de la vitesse. Il faudra qu'on fonctionne bien en équipe, qu'on soit costaud défensivement, qu'on utilise bien le ballon et aussi avoir la capacité de les mettre en danger, en difficulté, car ils ont aussi pris des buts en début de saison. On doit être capable d'exploiter ça. »

