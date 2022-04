SOUVENIR

Ce samedi (21h), l'ASSE se déplace sur la pelouse du Stade Rennais. Un match à priori déséquilibré entre un candidat au maintien et un autre qui vise le podium. Il y a un an déjà, les Verts étaient outsiders au Roazhon Park et s'imposaient 2-0. Il faut se souvenir des bonnes choses...