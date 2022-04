Rennes - ASSE, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club ASSE : Les verts peuvent-ils éviter les barrages ?

Une fois n'est pas coutume, Bruno Genesio a un vrai souci pour composer sa défense centrale puisque Loïc Badé est absent de longue date et Nayef Aguerd suspendu deux matchs. Kamaldeen Sulemana et Jérémy Doku sont encore trop justes. Alfred Gomis et Jérémy Gélin toujours absents.

Les absents du côté de Rennes : Aguerd (suspendu), Gomis, Gélin, Doku, Badé, Sulemana(blessés).

Kolodziejczak sur le banc à Rennes ?

Du côté de Pascal Dupraz, cette semaine, il a surtout fallu soigner quelques têtes après la gifle de Monaco (1-4). Si au niveau de l'infirmerie, il y a une petite chance d'en voir sortir Aïmen Moueffek, c'est à priori le seul retour possible parmi les blessés. La question va aussi se poser quant à la titularisation de Timothée Kolodziejczak, sorti traumatisé de son dernier csc et dans l’œil des supporters.

Les absents du côté de l'ASSE : Crivelli, Moueffek, Sacko, Gnagnon (blessés).

Rennes : Alemdar - H.Traoré (cap.), Omari, Assignon, Truffert - Bourigeaud, Santamaria, Tait, Majer - Laborde, Terrier.

ASSE : Bernardoni - Mah.Camara, Mangala, Nadé - Maçon, Youssouf, Gourna, G.Silva - Boudebouz - Khazri (cap.), Bouanga.

Rennes - ASSE, les compos probables Ce samedi soir (21h, sur Canal+ Décalé et Prime Vidéo), Rennes reçoit l'ASSE au Roazhon Park pour le compte de la 35e journée de Ligue 1. Voici les compos probables et les absents pour cette rencontre, déséquilibrée sur le papier, entre un candidat au podium et des Verts qui luttent pour le maintien.

Alexandre Corboz

Rédacteur