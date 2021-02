Résultat Coupe de France : l'ASSE, au fond du trou, est éliminée par Sochaux (0-1)

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

De toute évidence, les joueurs de l'ASSE, plutôt convaincants en championnat dimanche dernier face au FC Metz (victoire 1-0), souffrent encore de réelles carences techniques. Le match à Sochaux, en 32e de finale de la Coupe de France, l'a confirmé. C'est d'ailleurs sur une erreur de débutant que le score a été ouvert en tout début de match. Pape Cissé, le défenseur des Verts récemment arrivé en provenance de l'Olympiakos, ratait dans le même temps son contrôle et son dribble face au Sochalien Bedia aux abords de sa propre surface de réparation.

Résultat, l'attaquant du FCSM n'avait aucune peine à ajuster Bajic et ouvrir le score (1-0, 5e). Dépourvus d'imagination, maladroits au milieu de terrain et dans le dernier geste, les Stéphanois ne se procuraient pas une seule occasion franche, si ce n'est une tête de Cissé, largement au-dessus du but sochalien, après un coup-franc de Boudebouz.

Au retour des vestiaires, et après, on l'imagine, un sacré coup de gueule de Claude Puel, les Stéphanois reproduisaient le même schéma de jeu : totalement inefficace. Il fallait attendre les entrées en jeu de Modeste et de Khazri (61e) pour enfin voir une équipe stéphanoise aux avants-postes avec plusieurs occasions. Mais ni Youssouf, moi Modeste, ni Khazri ne parvenaient à tromper la vigilance du gardien sochalien. Les Verts sortent de la Coupe de France dès leur apparition, eux qui s'étaient hissés en finale la saison dernière.