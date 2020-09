Résultat L1 : l'ASSE bat le RC Strasbourg et devient leader

Deux matches, deux victoires, quatre buts inscrits, aucun encaissé : l'ASSE réalise un début de saison parfait. Bien sûr, la semaine prochaine, il lui faudra se déplacer à Marseille et à Nantes, deux stades historiquement difficiles, pour confirmer ces belles promesses. Mais en attendant, la bande à Puel peut se permettre de rêver à une belle saison. Après son succès sur Lorient (2-0) il y a deux dimanches, elle a pris le meilleur sur Strasbourg ce soir sur le même score.

Mais rien n'a été simple pour les Verts. En première période, ce sont les Alsaciens qui se sont procurés la plus belle occasion, une tête de Waris détournée par Moulin sur sa barre (12e). Bien pris, les Verts n'ont pas réussi à mettre les hommes de Thierry Laurey, qui ont perdu leurs trois premiers matches, en danger.

L'entrée d'Abi décisive

Le tournant du match est intervenu à la 50e minute. Sans doute victime d'un claquage, Arnaud Nordin a laissé sa place à Charles Abi. Le grand attaquant a pris la place de Romain Hamouma en pointe et a secoué la défense alsacienne. Celle-ci a craqué cinq minutes plus tard quand, sur un duel aérien, un Strasbourgeois au duel avec Abi a commis une main. Le pénalty a été transformé par Denis Bouanga, que l'on n'avait pas vu jusque-là. Les Verts ont ensuite déroulé, inscrivant un deuxième but par Mahdi Camara, sur un joli déboulé de ce même Bouanga.

Avec ce succès, l'ASSE est leader du championnat. Un début de saison inespéré pour les hommes de Claude Puel. Les Alsaciens, eux, sont derniers avec zéro point. Là aussi, c'était inattendu…