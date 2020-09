Résultat L1 : le RC Strasbourg muselle l'ASSE (0-0, mi-temps)

Les soirées se suivent et se ressemblent en Ligue 1 ! Hier soir, à la pause du match entre les Girondins de Bordeaux et l'Olympique Lyonnais, nous écrivions que la première période avait été bien tristounette. Eh bien, ce soir, du côté de Geoffroy-Guichard, nous aurions pu titrer la même chose. Dans la foulée d'un Liverpool-Leeds (4-3) de feu pour l'ouverture de la Premier League, Verts et Strasbourgeois se sont neutralisés durant les 45 premières minutes.

Battus à deux reprises lors des deux premières journées, les Alsaciens ont été les plus dangereux. A la 12e minute, une jolie percée de Kenny Lala a trouvé Majeed Waris, dont la tête à bout portant a été détournée par Jessy Moulin sur sa barre transversale. Les Verts ont eu toutes les peines du monde à se montrer dangereux. A la 41e, Adil Aouchiche a vu un coup franc aux vingt mètres détourné par le gardien du RCSA, tout heureux de voir le ballon glisser sous lui en corner et non dans ses filets.