Résultat L1 : RC Lens 1-0 ASSE (les Verts à dix, Ganogo blessé)

Après avoir perdu son pilier défensif Wesley Fofana, l'entraîneur de l'ASSE, Claude Puel, a dû se passer des services de Romain Hamouma, pas aligné au coup d'envoi cet après-midi. L'ancien Monégasque a donc aligné deux nouveaux jeunes, Maxence Rivera à la place de l'attaque et Alpha Sissoko au poste de latéral droit. Des choix qui n'ont pas été validés par la première période.

Car si le Racing mène 1-0 à la pause, c'est amplement mérité. Les Sang et Or ont ouvert le score sur pénalty à la 15e minute par Gaël Kakuta après une faute de Timothée Kolodziejczak sur Ignatius Ganogo qui a valu au premier d'être expulsé et au second de sortir sur blessure. Les Artésiens ont doublé la mise dans la foulée mais Facundo Medina était en position de hors jeu au moment du centre (20e).