Résultat L1 : RC Lens 2-0 ASSE (le Racing leader, les Verts à 9)

Pour au moins 24 heures, les supporters du RC Lens vont pouvoir se féliciter en regardant le classement de la Ligue 1. En effet, avec 13 points au compteur, leurs Sang et Or se partagent la pole position, ex aequo avec le Stade Rennais, qui affronte Reims demain. Cet après-midi, les Artésiens se sont imposés 2-0 face à l'AS Saint-Etienne dans ce qui pourrait être surnommé le derby de la mine.

7 buts encaissés en 3 matches par l'ASSE sans Fofana

Le premier tournant du match a eu lieu à la 15e minute, quand Timothée Kolodziejczak a manqué son tacle dans sa surface sur Ignatius Ganogo. Le défenseur des Verts a été expulsé et Gaël Kakuta a donné l'avantage aux Lensois. Seule ombre au tableau : l'attaquant artésien, déjà incertain avant le coup d'envoi, est sorti après la faute de Kolodziejczak.

A 10 contre 11 et avec une défense dans laquelle on trouvait l'inexpérimenté Alpha Sissoko à droite, un Harold Moukoudi qui n'a pas convaincu depuis son arrivée dans le Forez l'été dernier, un Sow lui aussi débutant et un Yvan Maçon à gauche dont ce n'est pas le poste, l'ASSE a fait ce qu'elle a pu. A la 65e minute, Wahbi Khazri, entré à la pause, a laissé les hommes de Claude Puel à 9 après un mauvais geste lors d'un pressing sur un défenseur lensois. A la 81e, Florian Sotoca a doublé la mise et enterré les espoirs des Verts qui viennent d'encaisser 7 buts sans en marquer un (deux à Nantes, trois contre Rennes, deux à Lens). Un seul être vous manque (Wesley Fofana) et tout est dépeuplé ?