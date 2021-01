Résultats Ligue 1 : l'ASSE bis tombe à Strasbourg, Nantes et Lens dos-à-dos, gros coup des Girondins

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la recrue Rétsos

Avec dix joueurs absents pour cause de Covid-19 et un staff décimé notamment privé de Claude Puel, on se doutait bien que la tâche serait compliquée pour l'ASSE à Strasbourg. Les Verts pourront néanmoins regretter un penalty loupé de Boudebouz avant le seul but de la rencontre inscrit par Ajorque à la demi-heure de jeu (1-0).

L'affrontement entre le FC Nantes et le RC Lens a débouché sur un nul plutôt logique (1-1). Après un penalty loupé de Kakuta, Louza n'a lui pas tremblé pour les Canaris sur la même sentence en première période. A force de pousser, les Sang et Or ont fini par trouver l'ouverture à dix minutes du terme par Kakuta.

Enfin, l'une des belles opérations de la journée est à mettre à l'actif des Girondins. Les hommes de Jean-Louis Gasset confirment leur bon début d'année 2021 avec un succès à Nice (3-0). Hwang, Baysse et Basic sont les trois buteurs bordelais.