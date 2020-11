Résultat Ligue 1 : l'OL réagit et s'impose face aux Verts (2-1)

On l'annonçait déséquilibré. Avec une ASSE à la peine, qui restait sur 5 défaites consécutives en Ligue 1. Et un OL enfin sorti de ses soubresauts du début de saison, qui était depuis revenu dans la première partie du classement. Et pourtant, c'est bel et bien un derby totalement équilibré auquel on a eu droit ce soir à Lyon.

Les Verts, qui avaient eu deux occasions nettes (Camara de la tête, 2e, Bouanga sur une frappe contrée,13e) ne profitaient pas de leurs temps forts pour ouvrir le score en début de match. Les Lyonnais, assez discrets à l'entame, avaient quant à eux réussi à marquer, par Moussa Dembélé de la tête, avant que le but ne soit finalement refusé pour hors-jeu (32e). Les hommes de Garcia avaient également bénéficié d'une énorme occasion lorsque Aouar, suite à une erreur de Moukoudi, se présentait seul face à Moulin et perdait son duel face au gardien des Verts (39e). Deux minutes plus tard, Denis Bouanga, esseulé sur le côté gauche de la surface de réparation, centrait fort et provoquait une faute de main du gardien des Gones, Anthony Lopes, qui marquait contre son camp (0-1, 41e). A la pause, les Verts menaient logiquement.

Au retour des vestiaires, Rudi Garcia prenait (enfin) conscience que son escouade offensive n'était pas dans un grand soir. Aouar sorti sur blessure, le technicien lyonnais décidait également de renvoyer Moussa Dembélé aux vestiaires (57e), remplacé par Kadewere. Un changement synonyme de réussite puisque l'ancien havrais, sur un centre de Cornet, trompait Moulin de près (1-1, 65e). Les Lyonnais, heureux d'être revenus au score, semblaient métamorphosés et se ruaient par la suite sur les buts de Jessy Moulin. Toko-Ekambi trouvait le montant du gardien stéphanois (71e), avant que Kadewere, au prix d'un exploit personnel et d'une frappe dans l'angle droit, trompe Moulin qui avait anticipé le centre (2-1, 74e).

Bouanga rate un pénalty

​Claude Puel tentait alors le tout pour le tout et effectuait lui-aussi des changements. Hamouma et Khazri faisaient notamment leur apparition, le second offrant même une balle d'égalisation au premier, avant que Lopes ne détourne d'une sublime parade (76e). En toute fin de match, les Stéphanois manquaient même l'immanquable en ratant un pénalty par Denis Bouanga (87e), à la suite d'une faute de main de Jean Lucas dans la surface de réparation.

Les Verts enregistrent une 6e défaite consécutive et sont désormais 15es de la Ligue 1 avec 10 points. Les Lyonnais, eux, sont désormais 5es avec 17 points.