Résultat Ligue 1 : ASSE 0 - Stade Rennais 1 (mi-temps)

À la pause, le Stade Rennais devient le nouveau leader de la Ligue 1. Les hommes de Julien Stéphan mènent un but à zéro grâce à une réalisation d'Aguerd sur un corner frappé par Bourigeaud (0-1, 33e). Plus entreprenants, les Bretons font souffrir l'ASSE dans leur antre de Geoffroy-Guichard.

Pour le moment, les protégés de Claude Puel peuvent regretter le face-à-face complètement manqué par Denis Bouanga (0-0, 20e). Pour éviter de subir une première défaite, les Verts devront se montrer plus consistants et précis techniquement pour mettre à mal les Rouge et Noir.