Résultat Ligue 1 : ASSE 1-2 SB29 (terminé)

La deuxième période de cet ASSE-SB29 a été tout aussi plaisante à regarder que la première. Lors du premier acte, ce sont les Verts qui avaient ouvert le score par Wahbi Khazri (11e), suite à une erreur de relance bretonne. Mais les Brestois s'étaient enhardis au fil des minutes et avaient inquiété Etienne Green à plusieurs reprises (duel remporté face à Charbonnier à la 20e, frappe repoussée de Magnetti à la 42e, transversale de Cardona à la 43e, volée détournée en corner de ce même Cardona à la 44e…).

La montée en puissance du SB29 ne s'est pas démentie en seconde période. Mais elle aurait pu être coupée dans son élan si, à la 65e minute, Larsonneur n'avait pas magnifiquement détourné une volée non moins magnifique de Romain Hamouma à l'horizontale. Ce fut le tournant du match. Car, dans la foulée, Gaëtan Charbonnier égalisa d'un superbe coup franc de 25 mètres dans la lucarne. Et après deux nouvelles parades de Green (71e devant Cardona, 76e devant Honorat), ce même Charbonnier réalisa un petit festival en infligeant un petit pont à Moukoudi avant de d'inscrire le deuxième but.

Le Stade Brestois a remporté une victoire méritée qui lui permet de passer devant les Verts au classement et d'assurer quasiment son maintien.