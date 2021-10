Résultat Ligue 1 : FC Metz 1-1 ASSE (terminé)

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Difficile d'attendre grand-chose d'un match entre le 19e et le 20e de Ligue 1. Et pourtant, on a eu droit cet après-midi à deux exceptionnels, inscrits dans le premier quart d'heure. D'abord un coup franc en pleine lucarne de Farid Boulaya (7e) puis un lob de 68 mètres de Wahbi Khazri, qui avait récupéré le ballon dans sa surface (14e). Un record de distance en Ligue 1.

Ensuite ? Vraiment pas grand-chose. Chaque équipe a eu l'occasion de s'imposer. En fin de première période, Khazri a vu sa frappe croisée du droit repoussée du bout du pied par Oukidja. En seconde période, une mésentente Kolodziejczak-Green a vu la tête en retrait du premier terminer sur le poteau. Un symbole des ratés des deux équipes sur une pelouse difficile… Au classement, le FC Metz passe devant le Stade Brestois et devient 18e en attendant le match des Bretons. Les Verts, eux, sont toujours derniers…

Khazri c'est vraiment un bonbon à voir jouer quand il est en forme.

De Rennes a Bastia je me suis toujours régalé à voir ce joueur https://t.co/CNsm4LNxZF — Yo.Z (@YohZe) October 30, 2021