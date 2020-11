Résultat Ligue 1 : l'ASSE et le LOSC se neutralisent (1-1, terminé)

Dans ce choc de la 12e journée, l’ASSE et le LOSC ont eu chacun leur période. Et au final, les deux clubs ont partagé les points. Les Verts ont ouvert la marque grâce à un penalty de Khazri (1-0, 33e). Le Tunisien a marqué son premier but de la saison en Ligue 1. Mais, les Lillois sont parvenus à égaliser grâce à une finition parfaite d’Ikoné, après une belle remise de Burak Yilmaz (1-1, 65e).

Avant la rencontre, Claude Puel avait demandé une réaction de la part de ses joueurs. L’entraîneur des Verts peut se satisfaire de la première période. Entreprenants, les Stéphanois ont dominé les Dogues et peuvent regretter l’occasion d’Hamouma, qui a buté sur Maignan, avant la pause. Au retour des vestiaires, les équipiers de Debuchy ont pioché physiquement. Mais, après sept défaites de rang, les pensionnaires de Geoffroy-Guichard peuvent se satisfaire d'avoir cassé une mauvaise dynamique.