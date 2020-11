Résultat Ligue 1 : l'ASSE est devant l'OL à la pause (1-0)

On l'annonçait déséquilibré. Avec une ASSE à la peine, qui restait sur 5 défaites consécutives en Ligue 1. Et un OL enfin sorti de ses soubresauts du début de saison, revenu dans la première partie du classement. Et pourtant, c'est bel et bien un derby totalement équilibré auquel on a droit.

Les Verts, qui ont eux deux occasions nettes (Camara de la tête, 2e, Bouanga sur une frappe contrée,13e) n'ont pas profité de leurs temps forts pour ouvrir le score en début de match. Les Lyonnais, assez discrets à l'entame, eux, ont marqué, par Moussa Dembélé de la tête, avant que le but soit finalement refusé pour hors-jeu (32e). Ils ont également eu une énorme occasion lorsque Aouar, suite à une erreur de Moukoudi, se présentait seul face à Moulin et perdait son duel face au gardien des Verts (39e).

Deux minutes plus tard, Denis Bouanga, esseulé sur le côté gauche de la surface de réparation, centrait fort et provoquait une faute de main du gardien des Gones, Anthony Lopes, qui marquait contre son camp (0-1, 41e). A la pause, ce sont donc les Verts qui mènent lors du derby.