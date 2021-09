Résultat Ligue 1 : Montpellier 1-0 ASSE (mi-temps)

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Sous la chaleur héraultaise, Montpelliérains et Stéphanois se sont rendus coup pour coup lors d'une première période assez animée. La meilleur illustration est arrivée à la 18e minute, quand, sur un contre, Arnaud Nordin a idéalement servi Mahdi Camara mais la frappe du milieu de terrain aux vingt mètres s'est envolée dans les tribunes. Dans la foulée, le MHSC a manqué d'ouvrir le score sur le même type d'action, Téji Savanier voyant sa frappe contrée au dernier moment par un défenseur vert.

Les Stéphanois ont multiplié les frappes lointaines mais la plupart ont été non cadrées. Et au final, ils ont fini par craquer sur une frappe enroulée du droit dans le petit filet opposé de Stephy Mavididi après un beau décalage de Savanier. Le meneur de jeu montpelliérain est en grande forme et le principal danger de Stéphanois qui méritent mieux.

🔥 @SMavididi9 lance les hostilités à la demi-heure de jeu. Le @MontpellierHSC fait la course en tête#MHSCASSE pic.twitter.com/scvcfWpHEA — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) September 12, 2021