Résultat Ligue 1 : OGC Nice 0-0 ASSE (mi-temps)

Que se passe-t-il quand deux équipes de Ligue 1 sont mal classées et ne veulent surtout pas perdre ? Un 0-0 ! Comme on pouvait s'y attendre, Aiglons et Verts n'ont pas réussi à trouver la faille lors des 45 premières minutes. Les occasions franches ont été plutôt rares, même si chaque équipe a eu son quart d'heure et aurait pu marquer avec un peu plus de conviction. Ou de confiance.

Les Niçois sont mieux entrés dans la partie, les Stéphanois ont dominé entre la 15e et la 30e avant que les 22 acteurs se rendent coup pour coup juste avant le retour aux vestiaires. Signalons deux belles têtes de Denis Bouanga hors cadre (31e, 42e) et une frappe enroulée de peu à côté d'Amine Gouiri (35e). Et ce fut tout…