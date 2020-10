Résultat Ligue 1 : première période cauchemar pour l'ASSE face à l'OGC Nice (0-2, mi-temps)

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face au Stade Rennais

Après deux défaites face au Stade Rennais et le RC Lens, l'ASSE comptait se rassurer face à l'OGC Nice. Au terme de la première période, c'est raté. Dès la huitième minute de jeu, sur un dégagement des poings de Moulin, Pierre Lees-Melou a trouvé le chemin des filets d'une frappe écrasée (0-1, 8e).

Plus globalement, les Verts ont subi la loi des Aiglons dans un premier acte où Moulin a dû s'employer pour retarder l'échéance face à Amine Gouiri (21e). Sauf que quelques minutes plus tard, le portier des Verts a concédé un but gag.

Sur un centre de Lotomba, Samba Sow a suffisamment dévié le ballon pour empêcher une prise balle correcte de Moulin. Relâché, le ballon a filé vers le but où Amine Gouiri n'a plus eu qu'à pousser le ballon au fond des filets (0-2, 30e). La timide réplique de Monnet-Paquet, juste avant la pause, n'a pas du rassurer énormément les joueurs de Claude Puel (44e).