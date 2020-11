Résultat Ligue 1 : SB29 4-1 ASSE (mi-temps)

Durant sa conférence de presse de jeudi, Claude Puel avait beaucoup insisté sur l'état d'esprit et les intentions de ses joueurs lors du derby perdu à Lyon (1-2), juste avant la pause internationale. Ce jour-là, l'ASSE avait certes concédé une sixième défaite d'affilée mais elle avait ouvert le score, méchamment bousculé les Lyonnais et aurait pu égaliser dans les dernières minutes si Denis Bouanga n'avait pas raté son pénalty.

Puel espérait voir les mêmes vertus du stade Francis Le Blé. C'est raté. Catastrophiques, les Foréziens ont encore manqué leur entame, cédant dès la 7e minute sur un but de Franck Honorat, transféré en Bretagne cet été en provenance de… Saint-Etienne. Duverne (22e), Cardona (33e) et Mounié (38e) ont porté le score à un niveau jamais vu cette saison pour les Verts. Mahdi Camara avait ramené le score à 2-1 à la 31e. Mais l'espoir d'un retour dans le match n'aura duré que deux minutes. Ces Verts-là sont malades et bien partis pour enchaîner une septième défaite…