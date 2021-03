Résultat Ligue 1 : SCO d'Angers 0-1 ASSE (terminé)

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Après une première période d'un ennui total, marquée par des centres en touche, des tirs dans les tribunes, des passes à l'adversaire, Stéphanois et Angevins ont rendu une meilleure copie. Eux qui n'avaient cadré qu'une frappe chacun lors des 45 premières minutes ont plus souvent pris leur chance et même marqué trois buts… même si deux ont été refusés.

A la 53e minute, Wahbi Khazri a ouvert le score d'une belle frappe en force de 25 mètres ayant lobé Paul Bernardoni, pourtant pas très avancé. Sur l'engagement, le SCO a cru égaliser par Loïs Diony, qui avait fait le coup de l'ex, mais l'ancien Vert était bien hors-jeu au départ de l'action du centre qu'il a victorieusement coupé juste devant Jessy Moulin. A la 74e, Khazri, encore lui, a été magnifiquement lancé dans la profondeur d'un extérieur du gauche par Ryad Boudebouz. Le Tunisien a piqué son ballon des 20 mètres, lobant Bernardoni, mais il était effectivement hors-jeu.

Avec ces trois points, les Verts restent 16es mais ils prennent huit longueurs d'avance sur Nîmes, 18e et barragiste. Le SCO, lui, reste 9e mais pourrait voir le Stade Rennais lui passer devant en cas de succès demain contre Strasbourg.