Résultat Ligue 1 : un missile de Khazri donne l'avantage aux Verts sur Nîmes (1-0)

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Le match était attendu. Par le Nîmes Olympique, revenu de loin, très loin même, dans la course au maintien en Ligue 1. Et par l'ASSE toute entière dont l'avance sur la fin de tableau n'est plus (du tout) synonyme de quelconque assurance. Dans ce match rugueux, les joueurs de Claude Puel, qui comptent sur le très jeune Green (20 ans) dans les buts, ont attendu le premier quart d'heure pour poser leur empreinte sur le jeu.

Et c'est logiquement qu'ils ont ouvert le score à la 23e minute sur un missile, en pleine lucarne, signé Wahbi Khazri. Les Nîmois, hésitants et empruntés, n'ont pas réussi à inquiéter l'arrière garde stéphanoise. Ils ont certes cru égaliser à la 39e minute, grâce à Koné, avant que le but ne soit finalement refusé pour hors-jeu. Les Verts auraient même pu doubler la masse sur une frappe de Bouanga, joliment détournée par Reynet (41e).