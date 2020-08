Résultats L1 : l’ASSE, le FC Nantes et les Girondins mènent, tous les scores (mi-temps)

Le stade de Geoffroy-Guichard sonne un peu creux pour cette première de la saison mais cela n’a pas empêché l’ASSE d’ouvrir le score. Suite à un excellent travail de Nordin, Hamouma a pris ses responsabilités pour nettoyer la lucarne de Nardi (1-0, 19e). Les Verts sont bien en place.

Le FC Nantes et Bordeaux ont déjà fait le break

Le FC Nantes retrouvait également la Beaujoire et a bien renoué avec son enceinte. Sur un corner tiré de la droite par Coco, Girotto s’est élevé plus haut que tout le monde et a placé une tête puissante hors de portée de Reynet (1-0, 11e). Louza a doublé la mise sur un penalty provoqué par Kolo Muani, préféré à Coulibaly en pointe (2-0, 27e).

Dans les autres résultats, Maja a rapidement permis aux Girondins de mener à Angers (0-1, 25e), avant que Basic ne double la mise peu avant la demi-heure de jeu (0-2, 28e). À Metz, Badiashile a frappé en faveur de l’AS Monaco (0-1, 22e) pour s’offrir son deuxième but de la saison.

Résultats de la 2e journée de L1 :

ASSE 1 - 0 FC Lorient

FC Metz 0 - 1 AS Monaco

FC Nantes 2 - 0 Nîmes

SCO Angers 0 - 2 Girondins de Bordeaux