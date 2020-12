Résultats Ligue 1 : l'ASSE gagne enfin, le RC Lens en balade, l'OM battu (terminé)

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Ils attendaient depuis la mi-septembre et un historique succès à Marseille (2-0) : les Verts ont goûté à la victoire trois mois plus tard, sur la pelouse d'un autre adversaire historique, ami celui-là, les Girondins de Bordeaux (2-1). Arnaud Nordin et Yvan Neyou ont permis aux hommes de Claude Puel de mettre un terme à une vilaine série d'onze matches sans victoire (sept défaites, quatre nuls).

Fin de série aussi pour l'OM, même si celle-ci était victorieuse. Les Phocéens restaient sur six succès mais ils ont dû concéder la défaite à Rennes (1-2). Privés de Jordan Amavi, blessé, dès la 20e minute, ils ont ouvert le score par Gueye à la 24e mais ont vu ce même joueur se faire expulser injustement un quart d'heure plus tard. A 10 contre 11, ils ont craqué à l'heure de jeu sur une tête de Traoré (63e) puis sur un but de Hunou (83e).

Logique respectée pour le PSG face à Lorient (2-0). Le RC Lens a en revanche surpris en s'imposant largement à Monaco (3-0), tout comme l'OL, tenu en échec à domicile par le Stade Brestois (2-2).

Stade Rennais 2-1 OM

PSG 2-0 Lorient

AS Monaco 0-3 RC Lens

OL 2-2 Stade Brestois

Girondins de Bordeaux 1-2 ASSE

Reims 3-2 Nantes

Dijon 0-2 Lille

Nîmes 0-2 Nice

Montpellier 0-2 Metz

Angers 0-2 Strasbourg