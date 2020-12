Résultats Ligue 1 : l'OM devant, les Verts en échec, le PSG à la peine

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la recrue Rétsos

Drôle de soirée pour Pape Gueye ce soir à Rennes ! Le milieu de terrain de l'OM a inscrit son premier but en Ligue 1 d'une jolie frappe du gauche à la 24e minute mais il a été expulsé un quart d'heure plus tard pour un deuxième carton très sévère. Cela n'empêche pas ses partenaires de réaliser une belle opération à la pause face des Rouge et Noir peu dangereux. A signaler que Jordan Amavi, qui faisait sa rentrée, est sorti blessé après seulement vingt minutes.

A Bordeaux, l'ASSE a ouvert le score sur une superbe frappe d'Arnaud Nordin (15e) mais les Girondins ont égalisé quelques minutes plus tard par Hwang (24e). Grosse surprise au Parc où le PSG est tenu en échec par Lorient (0-0) et au Groupama Stadium, où Brest mène grâce à un c.s.c. d'Anthony Lopes (39e). Plus surprenant encore, le RC Lens se balade à Louis-II face à l'AS Monaco (3-0). Sylla a ouvert le score dès la 1ère minute, Banza (34e) et Kakuta (39e) ont corsé l'addition après la demi-heure.

Stade Rennais 0-1 OM

PSG 0-0 Lorient

AS Monaco 0-3 RC Lens

OL 0-1 Stade Brestois

Girondins de Bordeaux 1-1 ASSE