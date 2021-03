Résultats Ligue 1 : le RC Lens coule l'ASSE, le Stade Rennais tient le choc face à l'OL (mi-temps)

Zapping But! Football Club ASSE : les enjeux de la rencontre face au FC Lorient

Rien ne va plus à l'AS Saint-Etienne ! Alors que tout allait bien dimanche à la mi-temps de leur match à Lorient, où ils menaient 1-0, les Verts sont rentrés de Bretagne avec une défaite et sont de nouveau menés ce soir à la pause de leur rencontre face à Lens (0-2). Les Sang et Or ont ouvert le score par Sotoca sur pénalty à la 20e et ont doublé la mise à la 25e par Kalimuendo. Déjà buteur au Moustoir, Harold Moukoudi a réduit le score à la 40e.

Au Groupama Stadium, l'OL ne parvient pas à forcer la décision face à une formation rennaise pourtant en pleine crise depuis la démission de son entraîneur, Julien Stéphan. Trois jours après un nul à Marseille (1-1), les hommes de Rudi Garcia déjouent à nouveau…

ASSE 1-2 RC Lens

OL 0-0 Stade Rennais

Brest 3-1 Dijon

Nice 1-0 Nîmes

Metz 0-1 Angers