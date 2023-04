Rodez - ASSE : Batlles se contente du nul et trouve trois excuses à ses joueurs

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Menée jusqu'à la 84e minute, l'AS Saint-Étienne a arraché ce samedi le point du match sur la pelouse de Rodez (1-1), à l'occasion de la 32e journée de Ligue 1. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur des Verts, Laurent Batlles, était satisfait du point obtenu par les siens.

"Je suis content de venir prendre un point ici"

"Ça n’a pas été un match facile. On le savait, face à une équipe en forme en ce moment. On a deux belles occasions en première mi-temps mais on ne les concrétise pas. En face, ils sont très bons en transition. On se fait punir en début de seconde mi-temps et il a fallu revenir, tenter des choses, changer tactiquement pour amener plus de largeur et de surnombre dans les couloirs. Ça a été récompensé. Je suis content de venir prendre un point ici, ça nous permet d’avancer", a déclaré Laurent Batlles devant la presse avant qu'on lui demande s'il a senti un relâchement de la part de ses joueurs après la fin de leur série d’invincibilité.

"Non. Je peux faire confiance à tout mon effectif mais on a aussi beaucoup de blessé. Pour avoir des automatismes, il faut avoir des habitudes. Le turn-over, les suspensions et les blessures font qu’on a eu moins de fluidité dans le jeu. L’absence d’Ibrahima Wadji ne nous a pas permis d’avoir de la profondeur et d’étirer le bloc adverse", a-t-il répondu.

💬 "On veut avancer. On veut faire tourner le compter. En venant ici, on l’a fait. Il reste cinq matchs, c’est important de faire mieux samedi prochain contre Guingamp."



Laurent Batlles après #RAFASSE (1-1) 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 29, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Le coach de l'AS Saint-Étienne, Laurent Batlles, s'est exprimé après le match nul décroché par son équipe sur la pelouse de Rodez (1-1). Il était satisfait du point obtenu par les siens.

Fabien Chorlet

Rédacteur