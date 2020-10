ASSE : sans club, Léo Lacroix raconte ses années chez les Verts

À l'ASSE, le passage de Léo Lacroix a été difficile. Le défenseur suisse a souvent été en difficulté dans le Forez. Preuve s'il en fallait, il a été prêté successivement au FC Bâle et à Hambourg. Sans club depuis son départ de Geoffroy-Guichard, il s'est confié avec franchise sur sa situation à Foot Mercato : "C'est pas facile, tu te dis que tu es libre et que tu vas pouvoir trouver quelque chose de bien, mais derrière il y a le virus qui arrive et les clubs ne prennent plus de risques. Le mercato a été repoussé. Tu te dis il va jusqu'à octobre, mais dans deux mois il y a un autre mercato donc il peut faire des rectifications. Donc tu espères, tu continues, tu as des opportunités hors Europe, mais ce n'est pas facile à choisir. J'ai joué à Saint-Étienne, j'ai ce CV, un club va cependant préférer prendre un joueur de clubs moins réputés, mais avec 15/20 matches dans les jambes. Souvent c'est ça les retours que j'ai et je comprends tout à fait. Ce n'est cependant pas ça qui me fait désespérer."

Pour son avenir, Léo Lacroix ne ferme aucune porte, même un retour en Ligue 1 : "La priorité ce serait l'Europe. Trouver un bon projet en Europe. Je suis ouvert à tout ainsi que mon avocat. Oui j'ai beaucoup aimé le pays (n.d.l.r : la France), mes deux enfants sont nés là-bas donc bien sûr. Il y a des discussions actuellement avec un club, mais c'est à un endroit où je dois réfléchir avec ma famille afin de me projeter."

De Gasset à Printant, Lacroix fait le bilan de ses années à l'ASSE

Dans la suite de son entretien, Léo Lacroix est revenu sur son expérience à l'ASSE. Il a expliqué son premier départ du Forez pour rejoindre Bâle : "L'année où Galtier est parti, il y a eu un changement total. L'après-Galtier a été compliqué lors des premiers mois. Quand Gasset est arrivé, il a été nommé à un moment entraîneur principal et des choses se sont mises en place. À partir du mois de janvier, il a fait venir des joueurs d'expérience et j'avais cette proposition du FC Bâle sachant qu'ils allaient jouer la Ligue des Champions."

De retour de Suisse, Lacroix a fait le choix de s'engager directement à Hambourg, en D2 allemande: "Je suis rentré à Saint-Étienne et au mois d'août, il y a eu des contacts avec des clubs turcs et ce challenge d'Hambourg, un grand club allemand qui évoluait pour la toute première fois en seconde division. Il y avait ce défi de faire remonter le club en première division."

Lacroix a eu un espoir avec la venue de Claude Puel

Avec l'arrivée de Claude Puel, Léo Lacroix a espéré un nouveau départ chez l'ASSE : "Puel avait un discours qui faisait que tout le monde pouvait se sentir concerné. Il n'a pas dit qu'il ne comptait pas sur moi. Ce discours-là m'a donné parfois de l'espoir de pouvoir changer les choses. Je me suis beaucoup entraîné pour essayer d'inverser les choses, mais j'ai vu que ça n'allait pas le faire. J'ai accepté la situation, je me suis entraîné jusqu'à l'arrivée du Covid-19."

Avec la crise du Covid-19, le championnat de France s'est arrêté. Un soulagement pour Lacroix qui sentait les Verts en difficulté dans la course au maintien : "Ça a été peut-être bien pour le club, car la situation n'était pas en notre faveur. Même si je ne jouais pas, je participais aux entraînements avec les gars et je participais au jeu. Je travaillais, il y a eu le confinement, je travaillais seul avec un coach. Ça ne remplaçait pas l'entraînement collectif. Je savais que c'était mes derniers mois à Saint-Étienne et que j'allais peut-être jouer un match à fond et j'aider les gars."

De son aventure dans le Forez, Léo Lacroix ne garde aucune rancune : "Tout le monde a salué mon état d'esprit. Je les remercie, car malgré ces moments difficiles pour moi, tout le monde a toujours eu la bonne phrase, la bonne blague pour me donner le sourire. Aussi les coachs, Laurent Huard notamment. Ils ont été là pour me motiver comme le préparateur physique. Malgré la situation, j'ai pris ça avec positivité."