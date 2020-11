Stade Brestois – ASSE (4-1) : le geste classe de Franck Honorat après avoir plombé les Verts

Lors de cette affiche entre le Stade Brestois et l'ASSE, il faisait partie des joueurs particulièrement surveillés. Franck Honorat, arrivé de Saint-Etienne cet été, a été l'un des principaux bourreaux pour ses anciens partenaires avec un but et une passe décisive pour Ivan Cardona. De quoi donner forcément quelques regrets à Claude Puel de ne pas avoir conservé un joueur qui avait cependant son départ bien en tête durant l'été.

Mais Franck Honorat, à défait d'avoir épargné ses anciens partenaires sur le terrain, a eu une initiative plutôt sympathique. Selon l'Equipe, après la rencontre, Franck Honorat s'est rendu dans le vestiaire stéphanois pour aller saluer des Verts qui avaient bien besoin de réconfort.

Honorat mis en valeur par son coach

Olivier Dall'Oglio, le coach brestois, a par ailleurs souligné le très bon match de son ailier. « Franck avait besoin de s'adapter à Brest. On lui a demandé d'en faire un peu plus. Il est beaucoup plus en confiance, à l'image de son but, où il est complètement relâché », a confié l'entraîneur brestois.