Stade Brestois - ASSE : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match à la TV et en streaming ?

Si les Verts ont retrouvé des couleurs avant la trêve malgré le derby perdus à Lyon (1-2), l'AS Saint-Etienne a désormais un besoin vital de points après six défaites consécutives en Ligue 1. Forcément, ce deuxième déplacement consécutif, sur la pelouse du stade Francis Le Blé, s'avère être un cap important pour la jeune équipe de Claude Puel.

Les Verts sont sur Téléfoot

Tombés à la 15e place de Ligue 1, l'ASSE retrouve une équipe brestoise dans ses temps de passage (13e) et qui souffle le chaud et le froid depuis quelques semaines. La rencontre sera à suivre ce samedi à 17 heures sur Téléfoot. Si vous souhaitez suivre le match en streaming sur Téléfoot et directement par internet, c'est aussi possible ICI.