ASSE - Stade de Reims (1-1) : Charles Abi évoque les regrets des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Un point et puis c'est tout ! Menée, l'ASSE a réussi à arracher un point face au Stade de Reims grâce à une réalisation en fin de rencontre de Charles Abi. Après le match, l'attaquant nourrissait pourtant des regrets : "On va avoir des regrets sur cette fin de match. On a eu pas mal d'opportunités en fin de match de marquer ce second but. On s'en sort bien, parce qu'on est quand même mené une bonne partie de la rencontre."

Pour lui, les Verts se devaient d'ouvrir le score plus tôt dans la partie : "On a des occasions pour ouvrir le score en première mi-temps. On se fait passer devant au score, on court après le score, c'est difficile. On a la chance de recoller et on aurait aimé gagner ce match."

Désormais, Charles Abi veut se concentrer sur les prochaines échéances : "Sur un plan personnel c'est bien. Mais le plus important ça reste l'équipe. On est dans une période compliquée, on veut s'en sortir tous ensemble. Ça passait par une victoire aujourd'hui, on rentre avec un match nul. On va préparer la rencontre de la semaine prochaine."