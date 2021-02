ASSE - Stade de Reims (1-1) : Moulin rend un hommage appuyé aux supporters

Zapping But! Football Club ASSE : les enjeux de la rencontre face au Stade de Reims

Menée par le Stade de Reims, l'ASSE est parvenue à arracher un point en toute fin de partie grâce à une réalisation de Charles Abi. Dans un stade Geoffroy-Guichard vide, en raison de la crise sanitaire, les Verts ont pu compter sur l'appui de leur 12e homme en avant-match. Des supporters les ont attendus pour les encourager lors de leur arrivée à Geoffroy-Guichard.

Sur le site de l'ASSE, Jessy Moulin a rendu un hommage appuyé au peuple vert : « C’est d’une tristesse incroyable sans les supporters… Geoffroy-Guichard, c’est eux. Quand on rentre sur le terrain, que le stade sonne creux… cela fait vraiment mal au cœur. C’était incroyable dans les voir devant le bus. Les chants, les fumis… c’est génial à vivre. On a hâte de revoir du monde dans les stades. »

Frustré du nul, le gardien des Verts a pointé un mal récurrent de son équipe : "Il faut mettre plus de conviction. Il faut que l’on fasse plus peur à l’adversaire sur des mises en danger. C’est frustrant quand on regarde les occasions que l’on se procure dans les trois dernières minutes. Ce sont des buts qu’il faut mettre pour gagner des points et avancer vers notre objectif."