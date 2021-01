Stade de Reims – ASSE (3-1) : Puel et Debuchy chargent vertement M. Batta, l'arbitre du match !

Mathieu Debuchy, très malheureux ce soir lors de la défaite de l'ASSE à Reims, s'en est pris à M. Batta, l'arbitre du match, après la rencontre, sur Téléfoot. « En première, on n'a pas été bons, tout simplement. On a bien débuté le match, ensuite on a baissé le pied, avec ce penalty. Je rate une occasion à un zéro devant le but que je dois mettre au fond. On peut s'en vouloir sur cette première période. Après, en seconde mi-temps, on a essayé de tout donner, de revenir. Mais ce soir, Reims évoluait à un de plus sur le terrain. »

Puel : « Je n'accepte pas »

Et au capitaine des Verts d'expliquer plus en détails : « Je ne vais pas polémiquer. Mais je suis énervé : je suis capitaine et je ne peux pas parler avec l'arbitre ! Peut-être qu'on a été nuls, mais l'arbitre aussi est passé à côté de son match ». Un sentiment partagé par Claude Puel. « Je n'ai pas l'habitude de parler d'arbitrage et de faits de jeu. Mais ce soir je ne comprends pas. Je n'accepte pas, je pense être légitime pour dire les choses. Je ne me réfugie pas derrière ça mais je veux protéger la prestation de mes joueurs ». Debuchy comme Puel enrageaient après un penalty non sifflé par M. Batta pour une faute rémoise sur Debuchy en début de deuxième mi-temps.