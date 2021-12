Stade de Reims - ASSE : Khazri tire la sonnette d'alarme et accable Bouanga

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Battue ce samedi par le Stade de Reims (2-0) pour la première de Julien Sablé, l'AS Saint-Etienne a concédée sa quatrième défaite consécutive en Ligue 1. Quelques secondes après le coup de sifflet final, Wahbi Khazri a eu des mots forts au micro de Canal+.

"Il va falloir réagir, parce qu’on est en danger. Le public fait le déplacement, on doit faire plus, mieux et on doit aussi faire avec la tête. Il va falloir s’accrocher, ne pas lâcher, la saison est encore longue, il faut se mettre au boulot, prendre des points, réagir. On se met des bâtons dans les roues. Denis Bouanga réagit mal, il doit être plus mature. Il faut qu’on reste soudé, solidaire. On fait une deuxième période avec du courage, on ne lâche pas parce qu’on met du caractère mais c’est compliqué parce que encore une fois on se met en difficulté tout seul."

