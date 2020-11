Stade Rennais - Mercato : après son faux départ à l'ASSE, Niang reçoit un message encourageant de Stéphan

En manque de tonus sur le front de son attaque, l'ASSE a bien essayé de remédier à son problème avec la venue de M'Baye Niang. Plus en odeur de sainteté du côté du Stade Rennais, au début du mois de septembre, le buteur du Stade Rennais était très proche de rallier le Forez. Mais, au dernier moment, le Sénégalais avait décidé de crocheter les Verts pour rester en Bretagne.

Depuis, M'Baye Niang, quasiment privé de préparation d'avant saison, se prépare à concurrencer Serhou Guirassy, arrivé d'Amiens. Un temps en froid avec l'intéressé, Julien Stéphan a rappelé toute l'affection qu'il portait à son joueur sur Téléfoot : "J’ai toujours dit à M’Baye que à 100% de ses qualités et en acceptant toute la concurrence qu’il pouvait y avoir, il aurait un rôle à jouer dans notre effectif et dans notre saison. Il a beaucoup travaillé pour revenir à un niveau de forme cohérent. Il s’entraîne avec le groupe depuis maintenant 15 jours. Il montre beaucoup d’entrain pour travailler au quotidien. Ca va être à lui de jouer maintenant pour aller titiller la concurrence et nous apporter son talent et ses qualités." Affaire à suivre.