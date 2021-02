Stade Rennais - ASSE (0-2) : ce détail qui a tout changé selon Bouanga

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

Deux mois que Denis Bouanga attendait de faire trembler les filets. L'attaquant gabonais s'était jusque là procuré de nombreuses occasions mais, par précipitation ou manque de confiance, il ne parvenait plus à les transformer. La roue a tourné au Roazhon Park et le meilleur buteur des Verts la saison passée a expliqué pourquoi au micro de la chaîne du club.

"C’est l’efficacité qui nous manquait"

« On se devait de rebondir après cette dérive à Sochaux. On a entamé la première période de la meilleure des façons et il y a eu ce but qui nous a fait du bien. Marquer m'a libéré. Je pense avoir fait un match assez complet, même si je sais qu’il y a des choses à corriger. »

« Collectivement, on a fait un match assez complet. On a joué les contres à fond, on a exploité les opportunités qu’on avait, malheureusement, on en a mal jouées certaines. Heureusement, le but d’Arnaud (Nordin) nous a fait du bien. C’est l’efficacité qui nous manquait. On tirait beaucoup mais on ne cadrait pas. La balance est un peu plus équilibrée que les matches précédents. Le cœur après mon but ? C’était pour ma femme, ma fille et toute ma famille, qui me regardait. »