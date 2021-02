Stade Rennais – ASSE : le Roazhon Park, gazon maudit pour les Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face au FC Metz

Le Stade Rennais fait partie des bêtes noires de l'ASSE. Avec seulement trois victoires en près de 30 ans, les Verts présentent un maigre bilan en terres bretonnes. Pour le premier déplacement au Roazhon Park, renommé ainsi en juin 2015, les Verts de Christophe Galtier s'étaient pourtant imposés (1-0), grâce à un but de Bayal Sall, le 4 février 2016. Mais la victoire précédente datait du 17 décembre 2005 (1-0), quand Pascal Feindouno avait inscrit l'unique but de la rencontre, servi par Loïc Perrin. Mais depuis 2016, les Verts n'ont donc plus gagné à Rennes. La saison dernière, ils s'étaient inclinés dans les derniers instants (1-2), le 1er décembre 2019, lors de la 15e journée, avec un but de Damien Da Silva dans le temps additionnel.

1 victoire en 2015 puis 1 nul et 3 défaites

La saison précédente, le 10 février 2019, lors de la 24e journée, les Verts de Jean-Louis Gasset avait lourdement chuté (0-3) avec des buts de M'Baye Niang, Hatem Ben Arfa sur penalty et Adrien Hunou. Romain Hamouma s'était fait expulser dans les dernières secondes. En 2017-18, lors de la 29e journé, le 10 mars 2018, une tête de Neven Subotic sur un corner de Romain Hamouma avait permis à l'ASSE d'ouvrir le score mais sur un centre de Benjamin Bourigeaud, Ismaïla Sarr avait trompé Stéphane Ruffier pour égaliser en fin de rencontre (1-1).

Enfin, le 4 décembre 2016, pour le compte de la 16e journée, le SRFC l'avait emporté logiquement (2-0) grâce à des buts de Paul-Georges Ntep et Kamil Grosicki (90e+2), dans un match où l'ASSE n'avait pas cadré le moindre tir. Bilan des courses : depuis que le stade de la Route de Lorient a été renommé Roazhon Park, l'ASSE totalise 1 victoire, 1 nuls et 3 défaites.